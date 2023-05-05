Поссорился с полицейским и взял автомат: что привело ко второй за неделю массовой стрельбе в Сербии

После двух вооруженных атак в каждой сербской школе будет дежурить полицейский с оружием. Последнее нападение произошло этой ночью: 21-летний преступник убил восемь человек и пустился в бега.

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Шестьсот полицейских и спецподразделения МВД Сербии вели охоту за убийцей, который застрелил восьмерых, в том числе детей, и ранил 14 человек. В воздухе - вертолеты, местность прочесывали со служебными собаками и применяли дроны с тепловизорами, так как на улице было уже темно.

Сначала 21-летний преступник расстрелял случайных людей в одном селе Дубона, затем направился в соседний населенный пункт, а оттуда - в родное село Шепшин, и открыл огонь там. Там полицейские взяли его в кольцо, окружив здание, в котором он укрывался. Сообщалось, что нападавший засел в школе. Но потом появилась информация, что поиски продолжаются.

«Я был в доме и разговаривал по телефону. Потом услышал одну автоматную очередь, затем еще одну и еще одну. Я выглянул в окно и увидел, как люди несли раненных», - рассказал житель села Дубона Слободан Николич.

Преступник прорывался и уходил от полицейских как профессиональный киллер. У него уже были проблемы с правоохранительными органами. Стрельбу он начал накануне вечером в селе Дубона, где поссорился с ровесником-полицейским. Сходив домой и взяв автомат, он хладнокровно застрелил сотрудника полиции и его младшую сестру, а потом бежал с места преступления.

Вся Сербия вздохнула с облегчением, когда появилась фотография арестованного в наручниках в полицейской машине. Стало известно, что убийца наконец-то арестован после почти 9 часов напряженного ночного полицейского преследования. Его задержали при попытке бегства. Подозреваемый похитил таксиста и, угрожая ему гранатой, велел везти в следующее село.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал эту стрельбу терактом. А президент Александр Вучич в своем обращении после ареста убийцы назвал последние теракты нападением на всю страну и объявил о практически полном разоружении населения Сербии. Число в 400 тысяч стволов, находящихся на руках, сократят до 30 тысяч. Тотальные проверки, в том числе охотников, будут раз в полгода. Речь о психиатрическом, медицинском контроле.

«Эти монстры никогда не выйдут из тюрьмы. Правосудие свершится. Ни тот маленький монстр, ни тот, что постарше. Они лишь возрастом отличаются. Кто-то наверняка скажет "О, вы вмешиваетесь в правосудие". Но меня так часто называют диктатором, что мне уже плевать. Нельзя не понимать, какая это трагедия для всей страны», - сказал Александр Вучич.

Президент указал на футболку с изображением зашифрованных нацистских символов, в которой находился в момент ареста массовый убийца. На ней написано о гастролях нового поколения нацистов и видны очертания некоторых западноевропейских стран: Испании, Франции и Италии.

Эта стрельба произошла в период действия траура, который власти страны объявили после атаки на школу. 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу из отцовского пистолета в своем учебном заведении в центре Белграда. В результате погибли девять человек, еще 16 учеников пострадали.

Задержанный находился под воздействием наркотических веществ. Сам школьник назвал себя «психопатом». Хотя для психопата он был слишком подготовлен: с собой у него нашли два пистолета и бутылки с зажигательной смесью - и это у семиклассника в рюкзаке.

«То, что весь регион напичкан оружием, особенно албанская часть, особенно там, где столкновения идут до сих пор: на юге Сербии, Косово и Метохия, Албания, албанцы в Македонии - здесь такие случаи могут повторяться», - говорит Елена Гуськова, доктор исторческих наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Теперь по распоряжению президента проблемой безопасности учебных заведений придется заниматься в первую очередь. А пока в школах начнут нести дежурства полицейские с настоящим боевым оружием.