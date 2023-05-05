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Вучич: подозреваемый в стрельбе в Сербии был в одежде с нацистской символикой

Сергей Лебедев
15:59 05.05.2023
По словам президента, на майке преступника было приветствие Гитлеру.
Вучич: подозреваемый в стрельбе в Сербии был в одежде с нацистской символикой
© Фото: Lilly, imagebroker.com, GlobalLookPress
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На одежде подозреваемого в стрельбе в общине Младеновац под Белградом была изображена нацистская символика. Об этом сегодня заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, на майке преступника было приветствие Гитлеру.

«В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр», - цитирует RT президента Сербии.

Напомним, что стрельба произошла в ночь на пятницу. По версии следствия, огонь открыл 21-летний уроженец села Шепшен Урош Б. Погибли восемь человек.

Отмечается, что все началось со ссоры во дворе школы в селе Дубона. Парень после словесной перепалки застрелил своего обидчика и его сестру.

Позже он открыл огонь в соседнем селе. 

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