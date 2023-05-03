Устроивший стрельбу в школе Белграда подросток не понесет наказания

Президент Сербии Александр Вучич уже предложил снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет для некоторых преступлений и ввести тесты на наркотики в общеобразовательных школах.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Застреливший девятерых человек в средней школе в центре Белграда подросток избежит уголовного наказания, потому что не достиг 14-летнего возраста. Об этом пишет газета «Вечерне новости».

Ученик 7 класса начальной школы «Владислав Рыбникар» Коста К. не подлежит уголовной ответственности, потому что ему 13 лет, сообщает издание. По распоряжению прокуратуры Белграда отец этого мальчика, 48-летний Владимир К., задержан на срок до 48 часов по подозрению в совершении тяжкого преступления против общей безопасности.

У Косты К. взяли показания в присутствии сотрудника Центра социальной работы. Ему назначено медицинское освидетельствование. У школьника должны взять кровь на токсикологический анализ, чтобы определить, находился ли он в состоянии алкогольного, наркотического или иного психоактивного вещества в момент нападения.

Следователи выясняют, как он получил пистолет, а также какие у подростка были мотивы.

Президент Сербии Александр Вучич уже предложил десять мер после случившегося, среди которых - снижение возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет для некоторых преступлений и тесты на наркотики в общеобразовательных школах.

Утром 3 мая подросток убил восемь мальчиков и девочек в начальной школе «Владислав Рыбникар», а также охранника, и тяжело ранил шестерых учеников и учителя. Полицейские задержали его.