Мужчина расстрелял восемь человек в сербском Младеноваце

В больницы с огнестрельными ранениями доставлены 13 человек, подозреваемого ищут, над местом его предполагаемого нахождения кружит вертолет.

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До восьми человек выросло количество жертв стрельбы в сербской общине Младеновац. Как сообщает газета «Блиц», в больницы доставлены 13 раненых. В совершении преступления подозревается 21-летний уроженец села Шепшен Урош Б., скрывшийся с места стрельбы. На его поиски мобилизованы отряды полиции и вертолет.

По предварительной версии, причиной беспорядочной стрельбы стала ссора во дворе школы в селе Дубона. После словесной перепалки стрелок взял дома оружие и застрелил обидчика и его сестру. Позже подозреваемый открыл огонь в соседнем селе. Полиция считает, что он до сих пор скрывается в этом населенном пункте. В регионе объявлен оперативный план «Вихрь».

Это уже вторая за неделю трагедия в Сербии. В минувшую среду 13-летний подросток расстрелял восемь учеников и охранника одной из школ в центре Белграда. Еще семь человек, включая педагога, получили ранения. Подросток был вооружен пистолетом. Сейчас следователи выясняют его мотивы. Отец мальчика задержан.