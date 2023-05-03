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Подросток расстрелял девять человек в школе в центре Белграда

Анна Касаткина
11:49 03.05.2023
Стрелок задержан на месте происшествия, предполагается, что он находился под действием наркотических веществ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Подросток устроил стрельбу в центре Белграда, погибли девять человек, включая охранника и учеников. Об этом сообщает сербское издание «Новости».

Четырнадцатилетний ученик устроил стрельбу в школе имени Владислава Рыбникаря в общине Врачар около 08.00 (09.00 мск). По данным СМИ, погибли девять человек, включая охранника школы и восьмерых учеников.

Как пишет «Телеграф», сейчас в экстренном порядке оперируют раненого учителя истории, также в реанимацию без сознания доставлен 13-летний мальчик.

По предварительным данным, подросток украл огнестрельное оружие у своего отца. В школе мальчик повздорил с охранником и затем выстрелил в него. Стрелок, как предполагается, находился под воздействием наркотиков. Полиция задержала подростка на месте происшествия.

Ранее Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор по делу Ильназа Галявиева, который 11 мая 2021 года расстрелял семь детей и двух учительниц в гимназии №175 в Казани. Галявиева приговорили к пожизненному лишению свободы.

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