Купол сенатского дворца Кремля восстановили после атаки дронов

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Два медных листа заменили на куполе сенатского дворца в Кремле после падения ликвидированных беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами президента России Елену Крылову.

Работы уже завершены, рассказала Крылова.

После атаки беспилотников с купола Сенатского дворца в Кремле упали два листа, рассказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Других повреждений после случившегося не было, сказал он.

Ночью 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю, сообщила ранее пресс-служба президента РФ. Владимира Путина в это время там не было. БПЛА были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате атаки никто не пострадал, сообщили в Кремле. Специальное обращение Путина по этому поводу не планируется. Парад Победы на Красной площади не будет ограничен и пройдет в обычном режиме. Президент как всегда будет выступать с трибуны.