Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов

В Кремле также рассказали, что президент Путин не планирует специального обращения в связи с произошедшим.

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После атаки дронов с купола Сенатского дворца в Кремле упали два листа, других повреждений нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Два листа, покрывающие купол Сенатского дворца в Кремле, упали после атаки дронов», - сказал он.

Песков добавил, что листы заменят либо они уже заменены. Других повреждений, по его словам, нет.

Представитель Кремля также рассказал, что специального обращения президента Владимира Путина в связи со вчерашней атакой на Кремль не планируется, также глава государства не будет созывать Совбез.

В ночь на среду по кремлевской резиденции Путина пытались ударить два беспилотника. Их удалось вывести из строя. Песков позже назвал произошедшее покушением на президента. В пресс-службе главы государства также заявили, что Москва оставляет за собой право на ответ.