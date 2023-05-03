Кремль: в результате теракта Путин не пострадал

© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress

Ночью 3 апреля Украина пыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба президента РФ.

В результате теракта Владимир Путин не пострадал. График его работы изменений не претерпел, она продолжается в обычном режиме.

Кремль атаковали силами двух беспилотников, говорится в сообщении. Аппараты были нейтрализованы российскими военными и спецслужбами.

БПЛА вывели из строя с помощью систем радиолокационной борьбы. Пострадавших и материального ущерба после их падения и разлета осколков на территории Кремля нет.

В Кремле расценили эту атаку как спланированную террористическую акцию киевского режима и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на эту атаку где и когда посчитает нужным, говорится в сообщении.