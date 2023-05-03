В Кремле заявили, что попытавшиеся ударить по Кремлю БПЛА были выведены из строя

Предотвратить атаку удалось в результате предпринятых специалистами спецслужб и военными своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы.

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Нацеленные на Кремль два украинских беспилотных летательных аппарата вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента. Отмечается, что предотвратить удар удалось в результате предпринятых специалистами спецслужб и военными своевременных действий.

«Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, украинские националисты попытались совершить атаку сегодня ночью. Российский президент не пострадал, он не находился в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, в среду Владимир Путин работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Кремль расценивает произошедшее как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. В пресс-службе президента добавили, что Российская Федерация оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее мэр Сергей Собянин запретил в Москве запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют только БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

Кроме того, глава комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что атака на Кремль требует незамедлительных политических и законодательных решений.

По словам депутата, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта. Пока использование БПЛА и средств противодействия им никак не урегулированы с точки зрения закона.