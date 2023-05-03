В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что попытавшиеся ударить по Кремлю БПЛА были выведены из строя

Сергей Лебедев
16:02 03.05.2023
Предотвратить атаку удалось в результате предпринятых специалистами спецслужб и военными своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы.
В Кремле заявили, что попытавшиеся ударить по Кремлю БПЛА были выведены из строя
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Нацеленные на Кремль два украинских беспилотных летательных аппарата вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента. Отмечается, что предотвратить удар удалось в результате предпринятых специалистами спецслужб и военными своевременных действий.

«Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, украинские националисты попытались совершить атаку сегодня ночью. Российский президент не пострадал, он не находился в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, в среду Владимир Путин работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Кремль расценивает произошедшее как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. В пресс-службе президента добавили, что Российская Федерация оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее мэр Сергей Собянин запретил в Москве запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют только БПЛА, которые используются по решению органов государственной власти.

Кроме того, глава комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что атака на Кремль требует незамедлительных политических и законодательных решений.

По словам депутата, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта. Пока использование БПЛА и средств противодействия им никак не урегулированы с точки зрения закона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Видео
В Сети появились кадры Кремля, предположительно, после попытки атаки дронами
14:57 В стране и мире
Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников
15:16 В стране и мире
Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны из-за памятника
14:48 В стране и мире
Собянин запретил запускать в Москве беспилотники
14:36 Армия
Видео
МО РФ впервые сообщает о перехвате управляемой авиабомбы JDAM американского производства
Популярное
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.