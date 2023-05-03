Собянин запретил запускать в Москве беспилотники

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Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск БПЛА на территории города. Ограничение будет действовать с сегодняшнего дня. Исключение составляют только беспилотные летательные аппараты, используемые по решению органов государственной власти.

По словам мэра, запрет вводится для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранительных органов. За нарушение ограничения грозит административная и уголовная ответственность.

Напомним, в конце прошлого года российский президент Владимир Путин поручил создать систему страхования беспилотных авиационных систем и ответственности лиц, которые их эксплуатируют. Срок выполнения поручения установлен до 1 июля.

Также правительству поручено создать комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем для подготовки согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере. Комиссия будет решать задачи, связанные, в частности, с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения.