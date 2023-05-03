Хинштейн: ночная атака беспилотников на Кремль требует законодательных решений

Пока же использование дронов и средств противодействия им никак не урегулированы.

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Ночная атака беспилотников на Кремль требует незамедлительных политических и законодательных решений, считает глава комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам депутата, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта. Пока же использование беспилотников и средств противодействия им никак не урегулированы с точки зрения закона.

«Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (Минтранс, Минпром, Минэнерго, Минцифры) я с сожалением убедился, что у семи нянек - дитя без глаза», - написал Хинштейн в Telegram.

Глава думского комитета по информполитике добавил, что нужно экстренно разработать и принять комплекс законов, которые бы жестко регламентировали все сферы этого важнейшего вопроса.

Ночью 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба Кремля. Два беспилотных летательных аппарата обезвредили военные и сотрудники спецслужб с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Владимира Путина в момент атаки не было в Кремле. Он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. График работы президента из-за случившегося не изменился. После падения БПЛА и разлета обломков никто не пострадал, разрушений нет.