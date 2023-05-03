В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Хинштейн: ночная атака беспилотников на Кремль требует законодательных решений

Дмитрий Трунов
15:41 03.05.2023
Пока же использование дронов и средств противодействия им никак не урегулированы.
Хинштейн: ночная атака беспилотников на Кремль требует законодательных решений
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ночная атака беспилотников на Кремль требует незамедлительных политических и законодательных решений, считает глава комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам депутата, подготовлен законопроект, касающийся беспилотного транспорта. Пока же использование беспилотников и средств противодействия им никак не урегулированы с точки зрения закона.

«Неделю назад, собрав на площадке Росгвардии совещание со всеми заинтересованными ведомствами (Минтранс, Минпром, Минэнерго, Минцифры) я с сожалением убедился, что у семи нянек - дитя без глаза», - написал Хинштейн в Telegram.

Глава думского комитета по информполитике добавил, что нужно экстренно разработать и принять комплекс законов, которые бы жестко регламентировали все сферы этого важнейшего вопроса.

Ночью 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю, сообщила пресс-служба Кремля. Два беспилотных летательных аппарата обезвредили военные и сотрудники спецслужб с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Владимира Путина в момент атаки не было в Кремле. Он работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. График работы президента из-за случившегося не изменился. После падения БПЛА и разлета обломков никто не пострадал, разрушений нет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Видео
В Сети появились кадры Кремля, предположительно, после попытки атаки дронами
14:57 В стране и мире
Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников
15:16 В стране и мире
Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны из-за памятника
14:48 В стране и мире
Собянин запретил запускать в Москве беспилотники
14:36 Армия
Видео
МО РФ впервые сообщает о перехвате управляемой авиабомбы JDAM американского производства
Популярное
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.