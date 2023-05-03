Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников
Сегодня российский президент работает в подмосковной резиденции.
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Российский президент Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что в среду глава государства работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. График работы Владимира Путина изменений не претерпел.
Ранее стало известно, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю. В результате теракта президент не пострадал.
Напомним, сегодня мэр Сергей Собянин запретил запуск БПЛА в Москве. Ограничение действует с сегодняшнего дня.
Исключение составляют только беспилотники, используемые по решению органов государственной власти.