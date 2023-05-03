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Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников

Сергей Лебедев
14:57 03.05.2023
Сегодня российский президент работает в подмосковной резиденции.
Песков: Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников
© Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин не находился в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в среду глава государства работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. График работы Владимира Путина изменений не претерпел.

Ранее стало известно, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю. В результате теракта президент не пострадал.

Напомним, сегодня мэр Сергей Собянин запретил запуск БПЛА в Москве. Ограничение действует с сегодняшнего дня.

Исключение составляют только беспилотники, используемые по решению органов государственной власти.

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