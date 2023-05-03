В МИД РФ заявили, что новый раунд консультаций по «зерновой сделке» пройдет 5 мая в Москве

Консультации будут вестись с представителями ООН во главе с генеральным секретарем конференции по торговле и развитию Ребеккой Гринспан.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о том, что новый раунд консультаций по «зерновой сделке» состоится в Москве.

«Пятого мая в Москве пройдет очередной раунд консультации по исполнению Меморандума российской межведомственной делегации с ооновскими представителями во главе с генеральным секретарем конференции по торговле и развитию Ребеккой Гринспан», - заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия вправе разорвать отношения с Польшей. Позже в Министерство иностранных дел в Москве был вызван вызван временный поверенный в делах Польши в РФ. Ему был выражен протест в связи с захватом школы в российском посольстве в Варшаве.

Также «Звезда» публиковала кадры действий польских силовиков в школе при посольстве России.