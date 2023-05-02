В МИД РФ выразили Польше протест в связи с захватом школы в российском посольстве

Упомянутые шаги Варшавы не останутся без должной реакции, которая не заставит себя долго ждать, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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МИД России выразил протест временному поверенному в делах Польши в Москве Яцеку Щлядевскому, которого ранее вызвали в ведомство в связи с захватом здания школы при российском посольстве в Варшаве. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В министерстве произошедшее назвали грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Также в МИД России указали на цинизм польских силовиков - констатировали, что захват школы направлен против детей, которых выставили на улицу.

Кроме того, в ведомстве пообещали, что захват школы не останется без ответа.

Напомним, 29 апреля полицейские и судебные приставы прибыли к школе при посольстве РФ в Варшаве, взломали замки и описали имущество. Сотрудников учебного заведения и учащихся обязали покинуть здание до вечера. В момент захвата в школе находились 29 россиян, в том числе дети.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев рассказал «Звезде», что польская сторона «задним числом» признала якобы незаконность занятия российским посольством здания школы в Варшаве. Оно находилось в распоряжении российской дипмиссии 70 лет и только сейчас польские власти решили изъять его через суд, а не ведя переговоры.