В МИД России вызван временный поверенный в делах Польши в России
Причиной вызова называется силовое изъятие здания школы в Варшаве на территории российского посольства.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
В Министерство иностранных дел России вызван временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевский.
Как сообщили в РИА Новости, Щлядевский уже прибыл к зданию МИД РФ.
Сообщается, что причиной вызова стало вторжение польских властей в российскую школу на территории посольства РФ в Варшаве 29 апреля.
Посол России заявил, что в дипломатическом представительстве были готовы к произошедшему.
А политолог Александр Асафов в беседе с нашим телеканалом назвал причины нападения властей Польши на школу в российском посольстве.