В МИД России вызван временный поверенный в делах Польши в России

Причиной вызова называется силовое изъятие здания школы в Варшаве на территории российского посольства.

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В Министерство иностранных дел России вызван временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевский.

Как сообщили в РИА Новости, Щлядевский уже прибыл к зданию МИД РФ.

Сообщается, что причиной вызова стало вторжение польских властей в российскую школу на территории посольства РФ в Варшаве 29 апреля.

Посол России заявил, что в дипломатическом представительстве были готовы к произошедшему.

А политолог Александр Асафов в беседе с нашим телеканалом назвал причины нападения властей Польши на школу в российском посольстве.