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Захарова: Россия вправе разорвать дипотношения с Польшей

Марина Крижановская
20:09 30.04.2023
При этом она отметила, что могут пострадать многие люди, среди которых и  соотечественники, и люди, которые выезжающие с территории Украины через Польшу.
Захарова: Россия вправе разорвать дипотношения с Польшей
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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В российском МИДе заявили, что Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей. Однако, пострадавшей стороной окажутся люди - россияне, соотечественники и те, кто нуждается в помощи России. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Всегда хочется действовать эмоционально, в порыве, и самое главное, мы имеем на это право. Они Польша действительно занимаются провокациями из года в год на протяжении десятилетий, и я прекрасно понимаю каждого, кто бы сказал: "Да что там вообще наши делают?"», - заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Она продолжила тему, перечислив тех, кто может пострадать от разрыва дипотношений между странами.

«Кто первый страдает от подобных решений? Люди, граждане, и я не говорю о гражданах Польши, среди которых немало людей, которые прекрасно понимают, что сейчас происходит. Я говорю о наших гражданах, которые там живут, работают, у которых есть семьи. Всем этим людям нужна помощь. Какая? Оформление документов, выдача свидетельств, подтверждение их статуса. Это колоссальная работа», - подчеркнула Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что свою работу российская школа при посольстве в Польше продолжит, но уже в другом здании. Работа будет возобновлена 10 мая.

Также посол России в Польше рассказал, что во вторник диппредство заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве. Напомним, сотрудники посольства РФ покинули здание захваченной польскими властями в субботу утром школы.

Утром 29 апреля польские власти вместе с полицией ворвались в здание средней школы при посольстве РФ. Они сломали калитку и проникли внутрь, а затем, используя цепь с замком, заблокировали ворота школы, чтобы не дать вывезти имущество, взломали дверь школы.

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