Опубликованы кадры действий польских силовиков в школе при посольстве РФ

Судя по видео, силовики используют циркулярные пилы, чтобы прорваться внутрь учреждения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении телеканала «Звезда» оказались кадры, на которых можно увидеть действия польских полицейских, которые пытаются прорваться в здание школы при посольстве Российской Федерации.

На кадрах можно услышать звуки циркулярной пилы - судя по всему, силовики пытаются вырезать заблокированную дверь. Внутри учреждения можно увидеть людей в форме, говорящих на польском.

Напомним, к зданию школы утром на улице Келецкой в польской столице прибыли сотрудники мэрии в сопровождении правоохранительных органов. Сотрудникам школы приказали покинуть здание в вечеру.