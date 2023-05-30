Минобороны России: 3 атаковавших Москву дрона подавлены РЭБ, 5 сбиты «Панцирем-С»

В сообщении ведомства говорится о том, что всего было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Министерство обороны России сообщило подробности об утренней атаке беспилотников на здания в Москве. В сообщении говорится о том, что всего было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все дроны противника поражены.

Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они отклонились от цели и потеряли управление.

Еще пять БПЛА сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Московской области.

Ранее Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на несколько зданий в Москве. По словам главы города, здания незначительно пострадали. За медпомощью обратились два человека.

Несколько подъездов атакованных домов были временно эвакуированы, пока там работают экстренные службы.