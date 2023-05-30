Собянин сообщил об атаке дронов на несколько зданий в Москве

При этом они получили несущественные повреждения.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рано утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. При этом они получили несущественные повреждения.

В местах, где это случилось, работают все экстренные службы города. Они выясняют, что конкретно случилось и в каких обстоятельствах. Серьезно пострадавших от этих атак людей пока не выявлено.

Собянин уточил, что для безопасности на время работы экстренных служб из нескольких подъездов в двух домах эвакуированы жители. Они смогут вернуться домой сразу после окончания работы специалистов.

Глава города призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

Ранее утром сообщалось, что в здании многоэтажки в Новой Москве произошел инцидент. Там повреждено остекление на 25-м этаже. Очевидцы сообщали о звуке взрыва.