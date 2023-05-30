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Экстренные службы работают на балконе дома, атакованного дроном в Москве

Дмитрий Трунов
09:21 30.05.2023
Жители нескольких подъездов попавших под удар БПЛА домов были эвакуированы на период работы специалистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На балконе попавшего под удар беспилотника жилого дома в Москве работают экстренные службы. Жители нескольких подъездов атакованных дронами домов были эвакуированы на период работы специалистов, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

БПЛА атаковали несколько зданий в Москве рано утром 30 мая. Здания пострадали незначительно, рассказал Собянин. За медицинской помощью обратились два человека.

Ранее жительница пострадавшего от беспилотника дома в Москве рассказала, что происходило в момент атаки и как они узнали об эвакуации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице.

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