Экстренные службы работают на балконе дома, атакованного дроном в Москве

Жители нескольких подъездов попавших под удар БПЛА домов были эвакуированы на период работы специалистов.

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На балконе попавшего под удар беспилотника жилого дома в Москве работают экстренные службы. Жители нескольких подъездов атакованных дронами домов были эвакуированы на период работы специалистов, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

БПЛА атаковали несколько зданий в Москве рано утром 30 мая. Здания пострадали незначительно, рассказал Собянин. За медицинской помощью обратились два человека.

Ранее жительница пострадавшего от беспилотника дома в Москве рассказала, что происходило в момент атаки и как они узнали об эвакуации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице.