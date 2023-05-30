В стране и мире Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА Дмитрий Трунов Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что экстренные службы работают. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников. Этим глава Подмосковья объяснил звуки взрывов, которые могли слышать жители некоторых районов области. Там работала ПВО. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что экстренные службы работают. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаках дронов на несколько зданий в столице. По его словам, при этом никто не пострадал, здания получили незначительные повреждения. Экспертное мнение и аналитика