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Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА

Дмитрий Трунов
08:04 30.05.2023
Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что экстренные службы работают.
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько беспилотников.

Этим глава Подмосковья объяснил звуки взрывов, которые могли слышать жители некоторых районов области. Там работала ПВО. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и заверил, что экстренные службы работают.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаках дронов на несколько зданий в столице. По его словам, при этом никто не пострадал, здания получили незначительные повреждения.

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