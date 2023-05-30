Собянин заявил, что после атаки дронов за медпомощью обратились 2 человека

Ранее стало известно об атаке беспилотников рано утром 30 мая на несколько зданий в Москве.

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После атаки дронов на Москву за медицинской помощью обратились два человека, сообщил Сергей Собянин.

Ранее стало известно об атаке беспилотников рано утром 30 мая на несколько зданий в Москве. Они получили незначительные повреждения.

В нескольких подъездах попавших под удар жилых домов провели эвакуацию на период работы экстренных служб.

Также о сбитых на подлете к столице дронах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.