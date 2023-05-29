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Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии.

Новый орган создается для совершенствования деятельность ВПК. Как говорится в тексте президентского Указа, президиум будет иметь полномочия на принятие оперативных решений.

Еще президент России сегодня подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе и ратифицировал соглашение между Москвой и Бишкеком об объединенной системе противовоздушной обороны. Также Путин подписал закон о выборах во время военного положения.

Ранее Владимир Путин заявил о мощной силе любви к Отечеству.