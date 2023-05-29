В стране и мире Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии об объединенной системе ПВО Тимур Шерзад Ранее сообщалось, что представителем президента России при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО был назначен замминистра обороны РФ Николай Панков. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии об объединенной системе противовоздушной обороны. Полный текст закона опубликован на портале правовой информации. Само соглашение между двумя странами было подписано в Москве 16 августа 2022 года. Ранее сообщалось, что представителем президента России при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО был назначен замминистра обороны РФ Николай Панков. Также сегодня Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Экспертное мнение и аналитика