Путин ратифицировал соглашение РФ и Киргизии об объединенной системе ПВО
Ранее сообщалось, что представителем президента России при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО был назначен замминистра обороны РФ Николай Панков.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение России и Киргизии об объединенной системе противовоздушной обороны. Полный текст закона опубликован на портале правовой информации.
Само соглашение между двумя странами было подписано в Москве 16 августа 2022 года.
Ранее сообщалось, что представителем президента России при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО был назначен замминистра обороны РФ Николай Панков.
Также сегодня Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.