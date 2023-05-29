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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ознакомиться с полной версией текста федерального закона можно на сайте правовой информации.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Он вступил в силу через два года, в ноябре 1992-го. В 1999 году был подписан обновленный договор с учетом распада советского блока и расширения НАТО на восток.

Россия приостановила участие договора в 2007 году, тем не менее формально оставаясь его участником. В мае текущего года РФ запустила процесс денонсации, и вот сегодня он подошел к логическому завершению.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал выход РФ из ДОВСЕ необратимым.