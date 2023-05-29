Путин подписал закон о выборах во время военного положения

Выборы и референдумы могут проводить как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение референдумов и выборов в органы госвласти и местного самоуправления на территории, где введено военное положение.

Согласно закону, Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) принимает соответствующее решение по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ РФ. Ранее законодательство устанавливало, что на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся.

Выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории. Эти изменения дают возможность провести в сентябре 2023 года выборы в новых регионах РФ, чтобы сформировать там законодательные органы государственной власти и представительных органов муниципальных образований.

Вводится запрет на предвыборную агитацию с использованием ресурсов, доступ к которым ограничил Роскомнадзор. Закон закрепляет слова «сенатор Российской Федерации» вместо «член Совета Федерации». Ранее положение о сенаторах было добавлено в Конституцию РФ.

Военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В Совфеде одобрили закон о проведении выборов при военном положении 24 мая.