Глава государства заявил, что в России отдают должное стойкости всех бойцов-участников СВО, все они сражаются за родину.

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Во время вручения в Кремле государственных наград за выдающиеся достижения в области культуры, космонавтики, образования президент России Владимир Путин заявил о мощной силе любви к Отечеству.

«Примером своей жизни вы доказываете, какой мощной движущей силой обладает любовь к Отечеству», - сказал глава государства.