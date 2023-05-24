Он отметил, что рассчитывает вскоре увидеться с писателем, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писателя Захара Прилепина перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

«Хорошие новости от Захара Прилепина! Его перевели в обычную палату. Активно продолжается реабилитация», - пишет Никитин.

По словам губернатора, Прилепин бодр и интересуется рабочими вопросами. Никитин отметил, что рассчитывает вскоре увидеться с писателем, и назвал его «настоящим бойцом».

Напомним, после покушения, организованного украинскими спецслужбами в Нижегородской области, Прилепин попал в больницу и перенес три операции. Его поместили в палату интенсивной терапии. Как сообщил Никитин, пока прогнозов по выписке писателя нет, однако он находится в хорошем настроении и продолжает курс лечения.