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Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

Ян Брацкий
18:15 19.05.2023
Врачи провели операцию на поясничном отделе позвоночника, Захар Прилепин уже пришел в сознание.
Захару Прилепину успешно провели очередную операцию
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Писатель и общественный деятель Захар Прилепин успешно перенес очередную операцию, необходимую для его скорейшего выздоровления после покушения. Об этом сообщила его пресс-служба. Прилепин уже пришел в себя и находится в палате интенсивной терапии.

«Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спинной мозг не был задет полученной травмой», - говорится в сообщении.

В реанимации Захар Прилепин находится с 6 мая. В этот день в Нижегородской области был взорван его автомобиль. В момент покушения писатель находился за рулем, на пассажирском сиденье был его друг и соратник Александр Шубин, который погиб на месте. Подозреваемых в покушении задержали в тот же день, на допросе они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. После окончания лечения Прилепин намерен вернуться в зону спецоперации.

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