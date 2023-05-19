Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

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Писатель и общественный деятель Захар Прилепин успешно перенес очередную операцию, необходимую для его скорейшего выздоровления после покушения. Об этом сообщила его пресс-служба. Прилепин уже пришел в себя и находится в палате интенсивной терапии.

«Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. Перелом был получен при произошедшем покушении, спинной мозг не был задет полученной травмой», - говорится в сообщении.

В реанимации Захар Прилепин находится с 6 мая. В этот день в Нижегородской области был взорван его автомобиль. В момент покушения писатель находился за рулем, на пассажирском сиденье был его друг и соратник Александр Шубин, который погиб на месте. Подозреваемых в покушении задержали в тот же день, на допросе они признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. После окончания лечения Прилепин намерен вернуться в зону спецоперации.