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Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет

Ирина Елагина
10:14 23.05.2023
По словам главы региона, Захар Прилепин находится в хорошем настроении и продолжает курс лечения после покушения.
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Врачи не спешат с прогнозом по выписке из больницы Захара Прилепина. Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал журналистам о состоянии здоровья известного писателя.

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм», - отметил Никитин.

По словам главы региона, врачи держат ситуацию с лечением Прилепина под контролем, но «каких-то прогнозов врачи избегают».

«А мне тем более не нужно никаких дат называть», - ответил Никитин, подчеркнув, что план лечения Прилепина в компетенции врачей.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии, и состояние прозаика оценивается как стабильное.

Напомним, что Прилепин пострадал в результате покушения, организованного украинскими спецслужбами в Нижегородской области, и перенес несколько операций. Нижегородский губернатор Глеб Никитин регулярно навещает Прилепина в больнице и опубликовал первое видео из палаты раненого писателя.

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