В стране и мире Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет Ирина Елагина По словам главы региона, Захар Прилепин находится в хорошем настроении и продолжает курс лечения после покушения. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Врачи не спешат с прогнозом по выписке из больницы Захара Прилепина. Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал журналистам о состоянии здоровья известного писателя. «Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм», - отметил Никитин. По словам главы региона, врачи держат ситуацию с лечением Прилепина под контролем, но «каких-то прогнозов врачи избегают». «А мне тем более не нужно никаких дат называть», - ответил Никитин, подчеркнув, что план лечения Прилепина в компетенции врачей. Ранее сообщалось, что Прилепин находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии, и состояние прозаика оценивается как стабильное.



Напомним, что Прилепин пострадал в результате покушения, организованного украинскими спецслужбами в Нижегородской области, и перенес несколько операций. Нижегородский губернатор Глеб Никитин регулярно навещает Прилепина в больнице и опубликовал первое видео из палаты раненого писателя. Экспертное мнение и аналитика