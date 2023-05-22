Захар Прилепин продолжает оставаться в палате интенсивной терапии

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Состояние писателя и общественного деятеля Захара Прилепина стабильное. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Состояние Захара Прилепина стабильное. По рекомендации врачей он продолжает оставаться в палате интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что писателю проводят реабилитационные мероприятия. Среди них - активная и пассивная лечебная физкультура. Также в ближайшее время планируется консультация для согласования дальнейшей тактики лечения и реабилитации.

Ранее пресс-секретарь Прилепина сообщила, что писатель начал проходить реабилитацию. В числе реабилитационных мероприятий проводились присаживания с опусканием ног с постели.