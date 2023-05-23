Платить рублем за русофобию: как Россия будет реагировать на агрессивную риторику Варшавы

Польские водители могут лишиться не только заработка за счет России, но и дешевого топлива, которое они закупали впрок в нашей стране.

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Транзит польских фур через территорию России хотят запретить. Дальше таможенных терминалов польские большегрузы по территории России не проедут. Такое обращение к правительству единогласно принято депутатами в ответ на антироссийскую политику Варшавы. По подсчетам парламентариев, их инициатива не просто ударит по польской экономике, а оставит без работы тысячи польских водителей и лишит польский бюджет 8,5 миллиарда евро.

«Пусть посмотрят в глаза тем десяткам тысяч автомобилистов, кто потеряет работу, а их более 20 тысяч тех, кто приезжает на фурах в РФ, по дешевке здесь заправляется, уезжает к себе - это около 2 000 фирм, которые в результате политики преступного режима в Польше сейчас разорятся», - заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Депутаты предлагают перегружать товары с польских фур на российские большегрузы, едва те окажутся у российских таможенных пунктов. В апреле прошлого года Евросоюз запретил российским и белорусским автотранспортным компаниям выполнять перевозки в Европе, не подумав, что это обернется против них. Еще одно предложение депутатов - установить цены на российское топливо для польских автомобильных перевозчиков на уровне цен в Евросоюзе. То есть дороже, чем российское топливо. Несмотря на жесткую антироссийскую политику, водители польских фур годами закупались российским дизелем впрок и торговали им у себя дома.

«Кроме того, что они на территории РФ едут куда хотят, а наши перевозчики стоят без работы, они еще и заправляются дешевым дизтопливом - оно дешевле на 15-20% - и там торгуют. Перебьются! Надо бить рублем или злотым, если угодно», - заявил депутат Сергей Миронов.

У политического безумия Варшавы, говорят политологи, нет границ. Не так давно польские власти предложили переименовать российский Калининград в Крулевец и рекомендовали не использовать в польском языке русское название города. В конце апреля польские силовики ворвались в здание школы при российском посольстве в Варшаве, от учителей и учеников потребовали покинуть здание. Агрессивная антироссийская политика только усугубляется - незадолго до Дня Победы Советской армии над фашизмом в прямом эфире польского телевидения снесли памятник красноармейцам на братской могиле. Политологи уверены, что дело в польских выборах в парламент, где русофобия во многом определяет шансы на победу кандидатов.

«В Польше ведется избирательная кампания по выборам в парламент. И одно из самых страшных обвинений, которые перекидывают партии друг на друга, - обвинение в "пророссийскости", что их оппоненты - "русские портянки", которые предали польские интересы и делают все, чтобы навредить Польше в пользу России», - заявил эксперт-полонист Станислав Стремидловский.

По мнению депутатов Госдумы, кампания по уничтожению Варшавой всего, что касается общего советского прошлого двух стран, не поддается никакой логике.

«В отношениях можно многое понять, кроме того, когда топчут память солдат и офицеров, которые не могут постоять за себя. Их нет, потому что они погибли, чтобы жила Польша, было государство, и тот, кто забыл это, должен осознать свою ответственность перед гражданами. Топчут могилы, сносят памятники. Им бы вспомнить, благодаря какому государству, народу они сегодня существуют. И если их что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой эти территории им отдали по решению СССР», - заявил Володин.

Но даже территории, которые вошли в состав Польши по итогам Второй мировой войны благодаря Советскому Союзу и Красной армии, не ослабили аппетит польских властей. Не так давно в Варшаве заявили, что ждут выплат репараций от Берлина более чем на триллион евро. Тем временем в Госдуме напоминают: Советский Союз, по сегодняшним оценкам, потратил на восстановление Польши в послевоенный период более 750 миллиардов долларов и построил сотни предприятий - объекты энергетики, транспортной инфраструктуры. И если Варшава не изменит свою антироссийскую риторику, запретом транзита фур дело не ограничится.