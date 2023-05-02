В Польше собираются получить репарации от Германии, а потом потребовать их от России

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что считает Россию отдельной цивилизацией от Польши и Германии.

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Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач допустил, что Варшава может потребовать репараций от Москвы. Но для начала надо получить их от Германии.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным - это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», - заявил Пшидач в интервью Financial Times.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявил, что Москва вправе разорвать дипотношения с Варшавой.

А политолог Асафов в беседе со «Звездой» назвал причины, побудившие польские власти напасть на школу в российском посольстве.