Посол РФ Андреев заявил, что Польша «задним числом» признала незаконность владения зданием школы

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Польская сторона «задним числом» признала якобы незаконность занятия российским посольством здания школы в Варшаве. Оно находилось в распоряжении российской дипмиссии 70 лет и только сейчас польские власти решили изъять его через суд, а не ведя переговоры. Об этом «Звезде» рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев.

«Это здание используется нашей дипломатической миссией с 1953 года и вплоть до этого века законность нашего пребывания там никем под сомнение не ставилась. А теперь, задним числом решили, что мол это здание предоставляли советской стороне противоправно. Если есть на этот счет вопросы, то их надо обсуждать в межгосударственном формате. Процесс переговоров по дипломатической недвижимости шел долгие годы, договориться не удавалось. Но понятно, что это единственный путь разрешения вопроса. Вместо это польские власти стали обращаться в суды, фабриковать противоправные решения и со ссылкой на эти решения пытаются явочным порядком "отжимать" нашу недвижимость», - рассказал Андреев.

Дипломат напомнил, что согласно Венской конвенции, любая дипломатическая недвижимость является неприкосновенной. Но польская сторона игнорирует данные положение и уже изъяла у российской дипломатии несколько зданий.

Напомним, к зданию школы утром на улице Келецкой прибыли сотрудники мэрии в сопровождении правоохранительных органов. Сотрудникам школы приказали покинуть здание в вечеру.