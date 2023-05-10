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В Кремле назвали граничащим с безумием «переименование» Польшей Калининграда

Вероника Волосунова
12:52 10.05.2023
По словам пресс-секретаря президента РФ, это решение ничего положительного для поляков не несет.
В Кремле назвали граничащим с безумием «переименование» Польшей Калининграда
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Решение польской географической комиссии о «переименовании» российского города Калининград в Крулевец является процессом, граничащим с безумием, и ничего хорошего для поляков не несет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не русофобия, а граничащий с безумием процесс», - прокомментировал Песков инциденты с Калининградом и российским послом в Польше.

 Песков добавил, что это не впервые - повторяется с XVI-XVII века.

«Ничего хорошего для Польши и поляков это не несет, безусловно, это ничто иное как враждебные действия», - заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, сегодня стало известно о решении польской комиссии переименовать Калининград в Крулевец. В комиссии назвали нынешнее наименование Калининграда искусственным, не связанным ни с городом, ни с регионом.

В Польше считают, что каждая страна имеет право выбирать для городов те названия, которые считает нужными, особенно, если они составляют культурное наследие. При этом нельзя принуждать народ к использованию в языке неприемлемых названий.

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