В Госдуме предложили запретить польским фурам проезд по территории России

Кроме того, депутат Москвичев предложил повысить стоимость дизельного топлива на территории России для грузовиков из Польши в 1,5-2 раза.

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В Госдуме предложили запретить грузоперевозчикам из Польши проезд по территории РФ, сообщают «Известия». С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Депутат считает, что такой запрет можно было бы ввести в ответ на захват польскими властями школы при посольстве РФ в Варшаве 29 апреля. Москвичев обратился с соответствующим предложением в правительство.

«Пусть приезжают на границу РФ до ближайшего таможенного терминала и выгружают груз или перецепляют его на наши фуры», - сказал депутат.

Глава думского комитета рассказал, что уже обсудил свое предложение с представителями МИДа, Минтранса и аппарата правительства, и те его поддержали. Также он предложил повысить стоимость дизельного топлива для польских фур в 1,5-2 раза при заправке на АЗС на территории России.

Польские власти вместе с полицией ворвались в здание средней школы при посольстве РФ, после чего ее сотрудники покинули здание и перебрались на другой объект российского диппредставительства в Варшаве. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия вправе разорвать дипотношения с Польшей.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев тоже не исключил разрыва дипотношений между странами и допустил, что Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий.