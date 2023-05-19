Оценка обстановки и вручение наград: как прошла инспекция Сергеем Шойгу передового пункта управления в зоне СВО

Министр обороны посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении.

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Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Министр обороны заслушал доклады и дал ряд поручений. В том числе, продолжать вести комплексную разведку, чтобы заблаговременно вскрывать вражеские планы и пресекать их реализацию. Глава военного ведомства отметил высокую эффективность боевой работы личного состава.

На Запорожском направлении совершает посадку особый борт - вертолет Сергея Шойгу. Главу оборонного ведомства встречает командующий группировкой «Восток» вместе с офицерами штаба. Силы «Востока» противник ощущает по полной: в Запорожье уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а на Южнодонецком участке нанесен высокоточный удар, ликвидировавший опорный пункт боевиков, где размещался их личный состав. Министру докладывают текущую обстановку, информируют о выполнении боевых задач - камеры все записывают без звука, по понятным причинам: информация засекречена. Точно также скрыты и лица героев, военнослужащих, которым сегодня Сергей Шойгу вручил высокие награды: ордена Мужества, «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Высокие награды - это высокая оценка вашего ратного труда. Я благодарю вас за это, надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа. Поздравляю вас, берегите себя», - отметил Шойгу.

Во время инспекции министр отметил высокую эффективность «Востока» - группировка быстро и четко выявляет позиции противника, по которым наносит высокоточные удары. Отчасти это заслуга серьезной боевой подготовки.

На полигоне Западного военного округа проходит обучение прибывших на службу по контракту. Главком сухопутных войск Олег Салюков показывает Сергею Шойгу, как все устроено: занятия проводят офицеры с реальным опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.

Тренировочные зоны точь-в-точь отображают особенности местности, а в боевом сценарии отрабатываются все возможные эпизоды использования противником образцов западного вооружения. Которое, к слову, в реально бою ежедневно уничтожается силами наших войск.

«В ходе боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США», - сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Этой ночью наши Вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования - в результате разгромлены пункты дислокации противника, схроны с боеприпасами, вооружение и техника иностранного производства. Вся цепочка вражеской логистики на самых горячих направлениях разорвана: нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск.