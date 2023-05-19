Шойгу вручил награды бойцам группировки «Восток»

Глава ведомства посетил с инспекцией передовой пункт управления одного из объединений группировки «Восток».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды бойцам группировки «Восток» на Запорожском направлении. В их числе - ордена Мужества, знаки отличия Георгиевский крест и медали «За отвагу».

Глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих и поблагодарил их за ратный труд.

«Надеюсь, вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» - сказал он в ходе инспекции передового пункта управления объединения группировки.

Командующий группировкой и офицеры доложили министру об обстановке, действиях противника, а также ходе выполнения задач. В свою очередь Шойгу оценил действия наших военных, отметил высокую эффективность поражения как живой силы, так и неприятельской техники.

Ранее в пресс-центре группировки «Центр» сообщили об ударе фугасными бомбами по противнику на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.