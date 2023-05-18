Салюков доложил Шойгу, что занятия на полигонах ЗВО организованы с учетом использования противником западного вооружения

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Занятия на полигонах Западного военного округа организованы с учетом использования противником образцов западного вооружения, доложил главком Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Он подчеркнул, что тренировки проходят под руководством опытных офицеров, с учетом специфики проведения спецоперации. Глава российского оборонного ведомства сегодня проинспектировал подготовку контрактников.

Командир одного из подразделений доложил министру, что с военнослужащими проводятся занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению техники, а также подготовке по связи. Бойцы совершенствуют навыки стрельбы из различного оружия. Занятия проводятся в интенсивном режиме.

Контрактники проходят как одиночную подготовку, так и боевое слаживание в составе отделений и взводов. Только после занятий на полигонах военнослужащих направят в пункты постоянной дислокации, где тренировки будут проводиться в составе подразделений и частей.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.