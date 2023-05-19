Шойгу отметил высокую эффективность поражения техники и живой силы врага на направлениях группировки «Восток»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующим группировкой войск «Восток» на Запорожском направлении.

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения техники и живой силы противника на основных направлениях группировки войск «Восток».

«В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки», - сообщили в Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства поставил задачу командующему «Восточной» группировкой и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки с целью заблаговременного вскрытия планов вооруженных формирований украинских националистов и пресечения их реализации.

Кроме того, глава МО РФ обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, которые задействованы в специальной военной операции, и создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава.

Напомним, Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении. Командующий группировкой и офицеры доложили министру об обстановке в зоне проведения СВО, действиях украинских боевиков, а также ходе выполнения боевых задач военнослужащими ВС РФ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.