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Минобороны: удары ВС РФ нарушили снабжение, подготовку и формирование резервов ВСУ

14:26 19.05.2023
Ночью был нанесен удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Удары ВС РФ нарушили снабжение, подготовку и формирование резервов противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства», - сказал он, комментируя ночной удар.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил о поражении всех назначенных объектов противника.

Между тем штурмовые отряды вели бои на западе Артемовска. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов. В ходе боев потери противника превысили 70 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц украинской техники, включая САУ «Гвоздика» и две контрбатарейные американские РЛС AN/TPQ-50.

Кроме того, в районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки «Восток» на Запорожском направлении. Он указал на высокую эффективность выявления и поражения живой силы, а также украинской военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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