Блинкен не исключил возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма

В Москве уже предупреждали, что принятие такого решения Вашингтоном повлечет за собой жесткие ответные меры.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил вероятность включения России в список стран-спонсоров терроризма. Такое заявление он сделал на слушаниях в конгрессе США, сообщает РИА Новости.

«Никогда не говори никогда», - заявил Блинкен в ответ на соответствующий вопрос сенаторов.

Ранее Палата представителей США потребовала от госдепа включить Россию в список стран - спонсоров терроризма. Соответствующий законопроект внесли в сентябре 2022 года. К тому же призывал бывший посол США в России Майкл Макфол.

В Москве уже предупреждали, что принятие такого решения Вашингтоном повлечет за собой жесткие ответные меры. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала эти инициативы как «меру идиотического характера» и заявила, что в таком случае об отношениях Москвы и Вашингтона придется забыть.

Блинкен в марте заявлял, что внесение РФ в данный перечень может повлечь нежелательные последствия. Соответствующее мнение высказывал президент США Джозеф Байден. В Белом доме заявляли об окончательном решении не признавать Россию спонсором терроризма.