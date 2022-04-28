В стране и мире Захарова назвала идиотической идею США о признании РФ спонсором терроризма Виталий Музыка Захарова напомнила, что любой недружественный шаг по отношению к РФ не останется без ответа, и представители западных стран должны это понимать. © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Конгресса США передавать конфискованную собственность России украинской стороне и признать РФ страной-спонсором терроризма идиотической. «А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», - сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live». Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала слова замглавы Министерства обороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов Украины в глубине России с целью нарушить логистику поставок. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика