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Захарова назвала идиотической идею США о признании РФ спонсором терроризма

Виталий Музыка
12:15 28.04.2022
Захарова напомнила, что любой недружественный шаг по отношению к РФ не останется без ответа, и представители западных стран должны это понимать.
Захарова назвала идиотической идею США о признании РФ спонсором терроризма
© Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Конгресса США передавать конфискованную собственность России украинской стороне и признать РФ страной-спонсором терроризма идиотической.

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», - сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала слова замглавы Министерства обороны Британии Джеймса Хиппи о легитимности ударов Украины в глубине России с целью нарушить логистику поставок.

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