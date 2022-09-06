В Белом доме заявили об окончательном решении не признавать РФ спонсором терроризма

Президент Джо Байден ранее ответил отрицательно на вопрос журналиста, считает ли президент необходимым причислить РФ к странам - пособникам терроризма.

© Фото: Stefani Reynolds - Pool CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Соединенные Штаты не будут включать Россию в список стран-пособников терроризма, это решение является окончательным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

На брифинге журналистка спросила Жан-Пьер, следует ли рассматривать как окончательное решение озвученный президентом Джо Байденом отказ признавать РФ спонсором терроризма.

«Да, это так», - ответила пресс-секретарь, отметив, что слова главы государства были довольно ясны.

Ранее Байден ответил коротким «нет» на вопрос журналиста, считает ли президент необходимым причислить РФ к странам - спонсорам терроризма.

В июле Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдепартамент признать Россию государством - пособником терроризма. Согласно документу, Россия обвиняется в якобы осуществлении кампании террора и применения силы против гражданских лиц во время второй военной кампании в Чечне, в нанесении ударов в Сирии, поддержке «сепаратистов» в Донбассе и так далее.

В Кремле пообещали США «очень негативные последствия» в ответ на подобное решение. В МИД России, в свою очередь, заявили, что это станет «точкой невозврата» и может привести к полному разрыву дипотношений между странами.