МИД предупредил о разрыве дипотношений с США в случае признания РФ «страной - спонсором терроризма»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае, если американская сторона признает РФ «страной - спонсором терроризма». По ее словам, Москва готова к любому развитию событий, и если США рискнут пойти на полный разрыв взаимодействия с РФ, российская сторона «переживет».

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

Напомним, представитель МИД РФ также отмечала, что Вашингтон несет миру дестабилизацию и провоцирует конфликты. Таким образом дипломат прокомментировала возможный визит спикера американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого выступает Пекин.