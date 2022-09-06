Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

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Президент США Джо Байден не считает, что Россию необходимо признать страной-спонсором терроризма и включить в соответствующий американский список. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Нет», - приводит РИА Новости ответ президента США на соответствующий вопрос журналистов из пула Белого дома.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном в случае, если американская сторона признает РФ страной - спонсором терроризма. По ее словам, Москва готова к любому развитию событий, и если США рискнут пойти на полный разрыв взаимодействия с РФ, российская сторона это «переживет».