Рекламное агентство Ивлеевой начали проверять на неуплату налогов

Как утверждается, правоохранители требуют предоставить им договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам, а также деловую переписку фирмы за два года.

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Рекламное агентство телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой начали проверять на возможность уклонения от уплаты налогов, передает Telegram-канал Mash.

Как утверждается, проверки также затронули еще примерно 20 индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, которые могли работать с Ивлеевой.

По информации канала, правоохранители требуют предоставить им договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам, а также деловую переписку фирмы за два года - с 2020 по 2022 год. Соответствующее письмо пришло на почту агентства.

В минувший понедельник, 15 апреля, председатель СК РФ Александр Бастрыкин допустил новые проверки в отношении известных блогеров по факту неуплаты ими налогов.

Ранее уголовные дела были возбуждены против знаменитых блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема, Александры Митрошиной, Елены Блиновской и ее мужа Алексея.

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