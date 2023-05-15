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СК РФ допустил новые проверки в отношении известных блогеров

Максим Крюков
09:19 15.05.2023
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что блогеры с большой аудиторией стали зарабатывать значительные капиталы, продавая своим подписчикам определенные товары или услуги.
СК РФ допустил новые проверки в отношении известных блогеров
© Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Следственный комитет Российской Федерации проведет новые проверки в отношении известных блогеров по факту неуплаты ими налогов, если такие материалы поступят от Федеральной налоговой службы. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», - сказал он в интервью ТАСС.

Глава ведомства также отметил рост популярности блогеров в последние годы, подчеркнув, что число их подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ, благодаря чему, по словам Бастрыкина, блогеры стали зарабатывать значительные капиталы, продавая своим подписчикам определенные товары или услуги.

Ранее Александр Бастрыкин сообщил, что блогер Елена Блиновская выплатила 10 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Однако общая налоговая задолженность автора «Марафона желаний» составила 918 миллионов. В настоящее время блогеру запрещено пользоваться интернетом, она находится под домашним арестом.

Также стало известно, что блогер Александра Митрошина рассказала, что погасила основную сумму долга перед ФНС в размере 127 миллионов рублей. Она заявила, что у нее никогда не было умысла уклоняться от уплаты налогов. Однако, по ее словам, часть суммы она не доплатила. Кроме того, в середине апреля ГСУ СК России по Москве сообщили, что блогер Лерчек и ее супруг (Валерия и Артем Чекалины) не возместили ущерб по делу об отмывании денег. В связи с этим следствие попросило суд арестовать их банковские счета, речь идет о сумме недоимки.

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