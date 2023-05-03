Блогер Митрошина заявила, что погасила долг перед ФНС в размере 127 млн рублей

Она отметила, что не согласна с суммой вменяемой ей задолженности.

© Фото: alexandramitroshina, Instagram*

Блогер Александра Митрошина рассказала в ходе трансляции на YouTube о том, что погасила основную сумму долга перед ФНС в размере 127 миллионов рублей.

Она заявила, что у нее никогда не было умысла уклоняться от уплаты налогов. Однако, признала девушка, часть суммы она не доплатила.

«Да, я ошиблась. Начиная примерно с 20-го года не уделила должного внимания бухгалтерии и сфере налогов. Я относилась, как сейчас понимаю, к этому совершенно безответственно», - сказала она.

Митрошина отметила, что частично признает вину по уголовному делу, однако она не согласна с суммой вменяемой ей задолженности.

«Продолжу в рамках легального поля оспаривать это решение», - добавила блогер.

У Митрошиной в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) более четырех миллионов подписчиков. Сама девушка называет себя «Матерь Бложья». В конце марта стало известно, что блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов. Против нее было возбуждено уголовное дело.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.