Суд отклонил жалобу Лерчек на запрет пользоваться интернетом

Блогер на слушании отсутствовала. Кроме того, она отказалась от услуг прежнего адвоката.

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Московский городской суд признал законным решение запретить популярному блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) с пользоваться интернетом, передают «Известия».

Блогер и ее супруг Артем просили дать им возможность снова вернуться к ведению блога - основному источнику дохода.

Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Отмечается, что блогер не присутствовала на слушании. По данным издания, она также отказалась от услуг прежнего адвоката.

Сегодня в столичном главке СК сообщили, что супруги Чекалины так и не возместили ущерб по уголовному делу о легализации средств, заработанных преступным путем.